Trovato un lupo ucciso, indagini della Forestale

Palaia (Pisa), 26 novembre 2025 – Unmaschio, adulto, è statomorto nella campagna in località Barbinaia, nel comune di Palaia. La carcassa dell’animale – che, lo ricordiamo, nei Paesi dell’Unione Europea è una specie rigorosamente protetta – è stata recuperata dai carabinieri forestali del nucleo di Pontedera che sono stati allertati dalla segnalazione di una persona che ha notato ilmorto. La pattuglia, subito intervenuta in Barbinaia, ha recuperato la carcassa e l’ha trasportata in uno studio veterinario per gli accertamenti. Il, verosimilmente, è statoda un colpo d’arma da fuoco. A premere il grilletto è stata una mano anonima. Le lesioni riportate dall’animale sono state riscontrate da personale veterinario. La carcassa è stata sequestrata e affidata all’Istituto Zooprofilattico di Pisa per ulteriori esami necroscopici.