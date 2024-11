Ilrestodelcarlino.it - Tilde e Patrizia, prime donne in polizia: "Che fatica abbattere i pregiudizi"

"Il primo concorso c’è stato nel 1976, voluto dal comandante che voleva inserire lenel corpo degli allora Vigili Urbani, oggiCivile". "Un percorso inizialmente non facile". Ma la ’battaglia’ diTosi eLevorato, lepoliziotte di San Marino, è servita a tante dopo di loro. "Quella di scardinare iè stata la più grande delle sfide – raccontaTosi, intervistata dal segretario di Unione sammarinese lavoratori Francesca Busignani – Inizialmente siamo state accolte bene, poi sono iniziati anche i malumori. Non tanto perché lestavano portando via il lavoro agli uomini, però si stavano inserendo in un ambiente lavorativo maschile. Già sentivamo una certa responsabilità addosso. Anche solo il fatto di portare la divisa, che fu ’istituita’ proprio per noi, non è stato semplice".