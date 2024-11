Ilrestodelcarlino.it - "Serve un giocatore per ogni reparto"

"Dobbiamo tornare sul mercato.unper". Parla così il presidente onorario della Civitanovese, Daniele Maria Angelini, a margine del pareggio sul campo del Termoli, esito che ha fatto scivolare i rossoblù all’ultimo posto in classifica. Allo stadio Cannarsa, la squadra di Alfonsi non è andata oltre il pari nonostante una partita per buona parte in controllo, con i giallorossi molisani che prima di pareggiare i conti con Colarelli avevano costretto il portiere Petrucci ad un solo intervento. "Servono – spiega Angelini – un difensore e un centrocampista, quindi un attaccante a causa della partenza di Spagna. Ciò detto, non dobbiamo pensare che tutto si risolva con nuovi ingaggi: la squadra c’è, bisogna solo capire perché vengono fatti certi errori e questo è compito dell’allenatore.