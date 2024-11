Dailymilan.it - PROBABILE FORMAZIONE Slovan Bratislava-Milan, Gazzetta: Rafael Leao in panchina, gioca Okafor. Le scelte

Ecco ladelper la sfida contro loparte dalla, c’è. LeTorna la Champions League e questa volta ildi Paulo Fonseca dovrà vedersela con lo, dopo il pareggio arrivato in campionato contro la Juventus. Per l’occasione il tecnico dei rossoneri dovrà fare a meno dello squalificato Alvaro Morata. Al suo posto partirà dal primo minuto Tammy Abraham. Torna anche il capitano Davide Calabria, che prenderà il posto di Emerson Royal.Secondo quanto riportato dalladello Sport, il tecnico portoghese si affiderà, così, nuovamente al 4-2-3-1, con qualche novità rispetto alle ultime gare. In porta confermato Mike Maignan. In difesa Calabria prende il posto di Emerson Royal sulla destra, con Theo Hernandez confermato a sinistra.