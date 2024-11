Quotidiano.net - Partite Iva, acconti a rate verso il bis. Esclusi i contributi

Si vaun nuovo rinvio dell'acconto di imposte e tasse per leIva, che potrà essere pagato anche a. E' stato infatti riformulato dal governo, e depositato al Senato, l'emendamento proposto dalla Lega al dl fisco che prevede di rinviare da novembre a gennaio il pagamento dell'acconto per gli autonomi, che potrà essere pagato anche in cinquefino a maggio.però iInps e Inail. Nel testo della modifica è previsto il rinvio della rata per il periodo d'imposta del 2024 e per i lavoratori conIva con ricavi fino a 170 mila euro ma "conone deiprevidenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Inail entro il 16 gennaio dell'anno successivo oppure in cinquemensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 6 di ciascun mese".