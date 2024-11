Gaeta.it - Palazzi e chiese sospesi su burroni: un borgo incantato a due passi da Roma

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ildei borghi a un’ora da. Oggi vi portiamo alla scoperta di una vera e propria perla del LazioSituato a meno di un’ora di auto da, è un gioiello incastonato tra i monti Cimini e il lago di Vico, un luogo dove il passato e il presente si intrecciano in un’affascinante armonia. Una delle caratteristiche più affascinanti di questoè la sua posizione privilegiata. Affacciato su un panorama naturale straordinario, ilè circondato da verdeggianti colline e offre scorci incantevoli verso il lago di Vico. Questo lago, ricco di biodiversità, è una meta ideale per gli amanti della natura e delle attività all’aperto. Gli escursionisti possono cimentarsi in percorsi che si snodano attraverso boschi e sentieri, mentre gli aponati di birdwatching possono osservare numerose specie di uccelli che popolano la zona.