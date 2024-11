Ilfattoquotidiano.it - “Omicidi, estorsioni, rapine e spaccio: la stretta alle intercettazioni è un divieto a indagare. Regalo per chi commette reati e teme gli ascolti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Laall’uso delletelefoniche equivale a “una specie di“. Un “” da parte della maggioranza di governo a “chi“, che avrà una ripercussione nelle indagini per furti in appartamento, truffe agli anziani,di stupefacenti. E ancorae pure idel Codice rosso. La seconda sessione di audizioni della Commissione Giustizia della Camera conferma quanto già emerso nella prima: magistrati e addetti ai lavori fanno a pezzi le modifiche alla disciplina delle operazioni di intercettazione che il Parlamento sta per varare. Il disegno di legge presentato da Pierantonio Zanettin, esponente di Forza Italia, è già stato approvato al Senato ed è approdato alla Camera. La legge riduce il tempo a disposizione degli investigatori per usaretelefonici e ambientali durante le indagini: potranno farlo al massimo per 45 giorni, con proroghe possibili solo quando dcaptazioni emergono nuovi elementi.