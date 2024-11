Terzotemponapoli.com - NM Live – Napoli, Lukaku sposta gli equilibri. Olivera e Di Lorenzo, sono universali

Leggi su Terzotemponapoli.com

Zaccaria, Fontana, Savino, Mora, Carmine Esposito e Petrazzuolointervenuti a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempoNappoli.Com:NM– Mario Zaccaria: “Ilè cinico, pratico e concreto, bene Rrahmani e Ora”– MARIO ZACCARIA, giornalista: “La vittoria delcontro la Roma? Ilha giocato a seconda delle possibilità della squadra. Il problema è quello della finalizzazione, poi la Roma non ha fatto quasi niente. Ildi quest’anno è una squadra cinica, pratica e concreta, capitalizza molto le occasioni che crea.