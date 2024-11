Ilfattoquotidiano.it - “Litighiamo, non ci parliamo per 24 ore, sbottiamo. Poi torna tutto come prima. Sulle cose importanti andiamo d’accordo”: parla Clarissa D’Avena, sorella di Cristina

ha da moltissimi anni al suo fianco lache la segue nel lavoro e nella promozione. “Tra i concerti, l’appuntamento su Radio 101 e il resto passo almeno 4 giorni a settimana qui. – ha dettoD’Aveva,riporta Open – Idem. Viviamo vicine, in centro. Il pranzo si fa spesso insieme: tra una cosa e l’altra discutiamo di lavoro”.Le fa eco: “, non ciper 24 ore,: adesso basta. Poidavvero. Se serve ci proteggiamo a vicenda”.E ancora: “È arrivatalei, in Mediaset girava i telefilm. Io appena ero in vacanza da scuola (avevo 12,13 anni) mi facevo portare da Bologna a trovarla.era lache ammiravo ma anche la voce delle sigle dei cartoni o la protagonista di Arrivae Love Me Licia che vedevo in tv.