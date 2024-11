Gaeta.it - Jim Abrahams, maestro della commedia demenziale, muore all’età di 80 anni

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Jim, celebre sceneggiatore e regista statunitense, è scomparsodi 80a causa di cause naturali nella sua abitazione di Santa Monica, in California. Il triste annuncio è stato divulgato dal figlio Joseph attraverso “The Hollywood Reporter“., insieme ai fratelli Zucker, ha rivoluzionato il panorama, creando un’eredità cinematografica indelebile.Le origini di Jime la collaborazione con i fratelli ZuckerNato James S.a Shorewood, Wisconsin, il 10 maggio 1944, la carriera diè iniziata nella metà degli’70, quando ha unito le forze con i fratelli Jerry e David Zucker. Questo trio ha dato vita al trio creativo noto come Zucker--Zucker, che ha ridefinito il linguaggiocon un mix di umorismo assurdo e satirico.