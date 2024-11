Ilrestodelcarlino.it - Il Fano vince ma che concorrenza. Spendolini: "Campionato duro"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilinfila la sua ottava vittoria consecutiva battendo largamente la Marottese Arcobaleno, ma non riesce a fare il vuoto in classifica perché anche le più dirette avversarie corrono. Ci sono ancora tre squadre imbattute, oltre alanche Real Metauro e Corinaldo che però non fa classifica, mentre il tre Pontiha perso la gara col Corinaldo che non dava punti. Ne parliamo con l’allenatore Luca. Mistersempre in testa, ma anche le avversarie non scherzano. "È vero. Questo è unmolto lottato. Il Real Metauro che ha 3 punti meno di noi (24 contro 21, ndr) ha però una partita in meno per cui teoricamente è primo a pari punti con noi. Credo che il nostro sia il girone più lottato, con ben quattro squadre che possono aspirare alla vittoria finale.