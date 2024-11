Oasport.it - Calcio, blitz esterno del Lecce a Venezia. Un punto a testa per Empoli e Udinese

Pochi gol e tanta tensione nei due posticipi odierni che hanno chiuso il programma del tredicesimo turno della Serie A 2024-2025 dimaschile. Il Monday Night del massimo campionato italiano metteva in palio punti importanti per la lotta salvezza, che ad oggi coinvolge di fatto oltre dieci squadre alla luce di una classifica ancora abbastanza corta.Buon pareggio per 1-1 al Castellani tra, con i padroni di casa che hanno condotto a lungo grazie al gol di Pellegri al 23? prima di farsi riprendere dagli ospiti al 76? con la rete di Davis. Unche consente ai friulani di atrsi in nona posizione con 17 punti, mentre i toscani occupano la decima piazza con 16 punti e soprattutto a +6 sulla zona retrocessione.Vittoria esterna di platino per il, che ha espugnato lo stadio Pierluigi Penzo diimponendosi per 1-0 con il gol di Dorgu al 70?.