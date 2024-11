Ilrestodelcarlino.it - Auser e Cgil in lutto per Carla Iori: "Grande amica, donna e volontaria"

inper la morte di, ex sindacalista e presidente dell’viveva ad Albinea ed è deceduta domenica all’età di 76 anni. Negli anni ’70 aveva lavorato al centro di igiene mentale di Correggio come infermiera psichiatrica. Dopo l’esperienza come delegata sindacale nello stesso centro, nel 1976 è entrata a far parte della Federbraccianti e dal 1982 del sindacato tessile-abbigliamento; dal 1989 al 1992 ha fatto parte della segreteria delladi Reggio. Ha diretto, come segretaria provinciale, la categoria della funzione pubblica occupandosi di enti locali negli anni di approvazione della legge Bassanini. Con il pensionamento, nel 2003, ha operato per l’di cui è diventata responsabile. Si è sempre spesa contro l’isolamento delle persone anziane e con fragilità, assumendo un ruolo di coordinamento fondamentale.