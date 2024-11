Gaeta.it - Trieste: l’Associazione Medica progietta il futuro con un nuovo direttivo e 3 pilastri fondamentali

Triestina, storica istituzione scientifica della città di, si prepara a affrontare il biennio 2025/26 con una rinnovata missione. Con la presidenza di Catrin Simeth, questo ente si propone di dedicarsi all'aggiornamento professionale, alla diffusione del sapere e all'impegno sociale, elementi chiave per garantire un servizio sanitario di qualità e per avvicinarsi alle necessità della comunità.aggiornamento professionale: un focus sui congressi e corsiL'aggiornamento professionale costituirà uno dei punti nevralgici dell'azione del. Non limiterà le attività al consueto congresso annuale, ma si svilupperanno eventi scientifici attraverso i quali si tratteranno tematiche specifiche, mirando a un approfondimento di conoscenze sempre più attuali e rilevanti.