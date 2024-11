Tramontanoergastolo a Impagnatiello

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.45 Alessandroè stato condannato all'ergastolo per aver ucciso a coltellate la fidanzata Giulia Tramontano di 29 anni, incinta di 7 mesi, il 27 maggio 2023 a Senago, nel Milanese. Inflitto anche tre mesi di isolamento diurno. Lo ha deciso la Corte di Assiste al termine del processo di primo grado per omicidio volontario pluriaggravato, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere.Esclusa l'aggravante dei futili motivi,hanno retto la premeditazione e la crudeltà.