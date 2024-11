Lanazione.it - Talento e merito scolastico: consegnato il Premio Ottolenghi a 6 studenti pisani

Pisa, 25 novembre 2024 –, eccellenza e: conferito lo scorso sabato 23 novembre, nella suggestiva cornice del Salone dei Cavalieri di Santo Stefano del Palazzo dei Dodici in piazza dei Cavalieri, ilai 6più meritevoli della provincia di Pisa. Il, giunto quest’anno alla sua 47° edizione, desidera rendere viva la memoria del Maestro del Lavoro Alberto, storico Console provinciale di Pisa, e viene organizzato dai Maestri del Lavoro del Consolato di Pisa per valorizzare ildi giovani, infatti, è stata una figura straordinaria per la città di Pisa: affrontò con coraggio le difficoltà della sua epoca, dalle leggi razziali alle persecuzioni durante la Seconda Guerra Mondiale, e, subito dopo il conflitto, si distinse come dirigente d’azienda e promotore della cultura del lavoro, lasciando un’impronta indelebile nella comunità pisana.