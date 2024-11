Liberoquotidiano.it - "So che molti di voi...". Paulo Fonseca, dopo i fischi la frase che sconcerta il Milan

“Lo scudetto? Io continuo a crederci perché ci sono tante partite da giocare”. È ancora convinto di farcela,. Nonostante il suosia a -10 dal Napoli capolista e non riesca a trovare una continuità di gioco. Il deludente pari senza reti contro la Juventus parla di una squadra troppo confusionaria in fase di costruzione, incapace di creare azioni offensive serie per impensierire la porta di Michele Di Gregorio. L'unica notizia positiva è il non aver rischiato quasi nulla contro i bianconeri, ma troppo poco per vedere un deciso miglioramento sia in campo sia nei risultati. Se i tifosi sono già arrabbiati per il modesto gioco mostrato dalsu indicazioni di, l'allenatore portoghese ex Roma è stato critica sul web per unache ha scatenato le polemiche: “So che per gli altri è difficile credere nello scudetto, ma io ci credo ancora — le sue parole a Daznla partita — Ci credo, perché ci sono ancora tante partite da giocare”.