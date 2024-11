Lanazione.it - Sciopero generale 29 novembre, quali sono gli autobus garantiti in Toscana

Firenze, 252024 – Si avvicina quello che sarà un venerdì nero per i trasporti a causa di due scioperi proclamati a livello nazionale da Cgil e Uil e da Cobas Lavoro privato, Adl Cobas, Sgb sindacatodi base e Cub Trasporti. Per l’intera giornata i bus di Autolinee Toscane, sia urbani che extraurbani, potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Due la fasce orarie in cui il servizio sarà garantito: tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo. Nell’ultimodi 24 ore proclamato da Cgil e Uil il 16 dicembre 2021, ricorda l’azienda, l’adesione è stata circa del 36%, mentre per quanto riguarda quello dei Cobas, il 20 settembre 2024, è stata del 27%.