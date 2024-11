Ilgiorno.it - Scavalca la recinzione e invade il campo: Daspo a un tifoso dopo Como-Fiorentina

Leggi su Ilgiorno.it

, 25 novembre 2024 – Unemesso dalla questura diin seguito all’incontro di calciodi domenica pomeriggio allo stadio Sinigaglia. Il destinatario è un cittadino tedesco di 24 anni che aveva seguito l’incontro di calcio nel settore distinti con regolare biglietto. Al termine della partita, hato ladei distinti che separa ildi gioco,ndolo. L’uomo è stato immediatamente bloccato e identificato dai poliziotti della Digos. TVRGvsnella foto Yacine Adli (24-11-2024 Stadio Giuseppe Sinigaglia Campionato Serie A Enilive - 13a giornata foto Roberto Garavaglia/Agenzia Aldo Liverani sas Gli stessi agenti gli hanno notificato un provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, emesso dal Questore diMarco Calì, su urgente istruttoria della Divisione Anticrimine, che gli impedirà di seguire per un anno le partite delallo stadio in città e al centro sportivo nel quale si allena, oltre agli incontri disputati in altri impianti, nonché a luoghi interessati alle medesime manifestazioni.