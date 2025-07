La Thailandia ha accusato la Cambogia di aver violato il cessate il fuoco

La Thailandia ha accusato la Cambogia di aver «deliberatamente» violato il cessate il fuoco annunciato il 28 luglio dopo l'escalation al confine tra i due Paesi asiatici, che ha fatto almeno 33 morti e messo in fuga migliaia di persone. Come riporta la Bbc, i militari thailandesi sostengono che quelli cambogiani hanno esploso colpi d'arma da fuoco «in più punti» fino alla mattina di oggi 29 luglio, dunque ben oltre l'entrata in vigore della tregua, scattata a mezzanotte. Da parte sua il ministero della Difesa di Phnom Penh ha smentito, assicurando che « non ci sono stati scontri armati ». Nonostante le accuse e due rinvii, si è comunque tenuta la riunione tra comandanti locali: entrambe le parti hanno concordato di fermare i movimenti di truppe al confine.

Nuovi scontri a fuoco tra Cambogia e Thailandia al confine e le accuse reciproche - Giovedì mattina soldati thailandesi e cambogiani hanno iniziato a spararsi contro in una zona contesa al confine tra i due paesi, vicino a un antico tempio che per la Thailandia si chiama Ta Muen Thom e per la Cambogia Tamone Thom.

Cosa sta succedendo al confine tra Thailandia e Cambogia e perché oggi ci sono scontri a fuoco - Tensione alle stelle tra Thailandia e Cambogia: un F-16 thailandese ha colpito obiettivi militari cambogiani dopo scontri al confine.

Alta tensione al confine tra Cambogia e Thailandia: nuovi scontri a fuoco tra gli eserciti - Ancora sangue e tensioni lungo il confine tra Cambogia e Thailandia. Nelle prime ore di oggi, sono scoppiati nuovi scontri a fuoco tra le forze armate dei due Paesi asiatici in un’area contesa al confine tra la provincia thailandese di Surin, nel nordest, e quella cambogiana di Oddar Meanchey, nel nordovest.

