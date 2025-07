Bitchat sbarca su iOS | ora tutti possono chattare senza internet

Il nuovo progetto di Jack Dorsey era stato rilasciato in beta nelle scorse settimane, ora tutti lo possono scaricare dall'App Store e chattare grazie al Bluetooth, persino con utenti Android (che devono scaricare l'APK). 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Bitchat sbarca su iOS: ora tutti possono chattare senza internet

In questa notizia si parla di: tutti - possono - chattare - bitchat

Ederson Juve, il brasiliano è un obiettivo fattibile per i bianconeri: l’Atalanta ha messo nel mirino tre giocatori per sostituire il suo numero 13! Tutti i nomi sul tavolo che possono liberare il sudamericano - di Redazione JuventusNews24 Ederson Juve, la trattativa per approdare in bianconero è più viva che mai! L’Atalanta ha messo nel mirino tre sostituti: i nomi.

Tutti i fiori che si possono mangiare - I fiori in cucina evocano immagini un po’ d’antan; le violette candite che nelle antiche pasticcerie vengono abbinate come nota di colore ai marron glacés o alla panna montata, la fragranza leggermente saponosa dello sciroppo e della marmellata di rose, o il gozzaniano rosolio.

Crosetto contestato da Pro Pal a Salone del libro di Torino: "Tutti possono manifestare" - Al grido di "Crosetto, Crosetto in guerra vacci tu" alcuni giovani, per lo più attivisti Pro Palestina, hanno contestato oggi il ministro della Difesa mentre visitava lo stand del ministero al Salone del libro di Torino.

Bitchat, la nuova app di messaggistica per chattare senza usare Internet o Sim: il nuovo progetto del fondatore di Twitter; Bitchat, l'app di Jack Dorsey per chattare senza internet: come funziona l'alternativa a WhatsApp; Bitchat, la nuova app di Jack Dorsey per chattare senza internet tramite Bluetooth.

Come chattare senza internet offline con Bitchat - Chattare senza rete o numero di telefono è possibile. Come scrive money.it

Come funziona Bitchat, l'app di messaggi che puoi usare senza internet - Addio a server, numeri telefonici e connessioni al web: con Bitchat la messaggistica si sposta su Bluetooth grazie all’ultima idea di Jack Dorsey, uno dei ... Si legge su repubblica.it