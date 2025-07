Disastro maltempo flagellata una intera area | morti sfollati danni enormi e strade inondate

Il maltempo ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione e morte, con un bilancio drammatico che conta decine di vittime e gravi danni infrastrutturali. Le piogge torrenziali e le inondazioni improvvise hanno colpito ampie aree, costringendo decine di migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni e causando il blocco di numerose attività e trasporti. L’emergenza è ancora in corso e le autorità locali sono impegnate in operazioni di soccorso e prevenzione per contenere ulteriori conseguenze. La zona più colpita è quella attorno alla capitale cinese, dove l’ondata di maltempo ha provocato almeno 38 morti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

