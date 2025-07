Paul Gallagher fratello maggiore di Noel e Liam degli Oasis è stato accusato di stupro e violenza sessuale

Terremoto in casa Gallagher e stavolta non c’entrano nulla Noel e Liam che stanno inanellando un sold out dietro l’altro per il tour della reunion degli Oasis. Il 59enne Paul Gallagher, il fratello maggiore di Noel e Liam, è stato accusato di stupro, violenza sessuale, strangolamento e minacce di morte ai danni di una donna, ha dichiarato un portavoce della Polizia Metropolitana, confermando un articolo del Telegraph, a seguito di un’indagine aperta nel 2024. I reati, che riguardano la stessa donna, sono presumibilmente avvenuti tra il 2022 e il 2024. Lo ha riferito la polizia di Londra. Paul Gallagher, che non ha mai fatto parte degli Oasis, comparirĂ davanti alla Corte dei Magistrati di Westminster a Londra il 27 agosto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paul Gallagher, fratello maggiore di Noel e Liam degli Oasis, è stato accusato di stupro e violenza sessuale

