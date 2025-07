Finalmente mamma a 48 anni dopo oltre 10 anni di attesa e due tagli cesarei

Aveva perso ogni speranza di avere un bimbo, Filip Olena, 48 anni che aveva avuto gia' 2 figli con taglio cesareo oltre 20 anni prima, da una precedente relazione. Olena desiderava fortemente una gravidanza per completare con la nascita di un bambino il progetto di amore con l'attuale marito. Si era rivolta per oltre dieci anni a diversi ginecologi senza alcun risultato. Come ultima spiaggia si rivolse al dr. Raffaele Petta ed a seguito di idonei approfondimenti diagnostici e terapie appropriate raggiunse l'obbiettivo della gravidanza. Questa gravidanza, essendo ad alto rischio, per l'eta' materna, fu seguita accuratamente dal dr.

Moratti, festa a sorpresa per gli 80 anni con oltre 100 ex Inter. E c’è chi ha declinato l’invito - Una festa indimenticabile per celebrare gli 80 anni di Massimo Moratti, l’uomo che ha scritto alcune delle pagine più belle della storia dell’Inter.

Amanda Feilding, morta a 82 anni la “contessa dell’Lsd”: dalla trapanazione del cranio agli studi sulle sostanze psichedeliche, una vita oltre gli schemi - Una ricercatrice illustre e allo stesso tempo una personalità fuori dagli schemi. La neuroscienziata Amanda Feilding, “paladina” delle sostanze psichedeliche, è morta all’età di 82 anni nel suo castello di Beckley Park, nell’Oxfordshire (Inghilterra).

Compleanno Moratti, la festa a sorpresa per gli 80 anni: oltre 300 ospiti, quanti ex Inter! Da Ronaldo a Zanetti: Ibra e Conceicao declinano l’invito - di Redazione Compleanno Moratti, la festa a sorpresa per gli 80 anni: oltre 300 ospiti, quanti ex Inter! Da Ronaldo a Zanetti: il racconto della giornata.

Samuele, il ragazzo di 16 anni scomparso da oltre un mese a Desenzano del Garda, è stato finalmente ritrovato. Una notizia bellissima che porta sollievo. Tuttavia, depositerò un'interrogazione parlamentare per fare piena luce su una vicenda che solleva inter

La gioia dopo l'angoscia, parla la mamma di Allen - Ho capito che un bambino può unire tutti, per amore" dice la madre del piccolo di 5 anni ritrovato dopo oltre 36 ore di ricerche sulle colline di Ventimigl