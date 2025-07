Concorso PNRR 3 | novità requisiti e prove al via entro il 2025

Entro la fine del 2025 è atteso il bando per il Concorso PNRR 3, una selezione chiave per l’assunzione di 20.000 docenti. La procedura riguarderà sia i posti comuni che quelli di sostegno in tutti gli ordini scolastici, delineando il futuro reclutamento del personale della scuola per l’anno 20262027. Requisiti di accesso per i candidati . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Docenti vincitori concorso PNRR in Sicilia: invio dichiarazione di abilitazione entro l'11/08/2025 per l'immissione in ruolo. Ecco la procedura. Vai su Facebook

