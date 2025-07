Lollobrigida | I dazi USA non colpiranno tutti allo stesso modo ma il vino resta il settore più a rischio

ABBONATI A DAYITALIANEWS Alcuni prodotti italiani restano insostituibili per il mercato americano. «Prodotti come l’olio d’oliva e il pecorino non sono replicabili negli Stati Uniti», afferma il ministro dell’Agricoltura e della SovranitĂ alimentare, Francesco Lollobrigida, in un’intervista al Corriere della Sera. Secondo il ministro, malgrado l’impatto dei dazi sia una sfida per un Paese fortemente esportatore come l’Italia, non tutti i comparti dell’agroalimentare ne subiranno le conseguenze allo stesso modo. «Gli americani importano il 95% dell’olio d’oliva e non sanno produrre il pecorino», spiega Lollobrigida. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Lollobrigida: “I dazi USA non colpiranno tutti allo stesso modo, ma il vino resta il settore piĂą a rischio”

