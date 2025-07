Manifestazione per Gaza in piazza della Borsa | Fermare Israele e l' escalation di violenza

Una manifestazione per Gaza si terrĂ domani, martedì 29 luglio, alle ore 18 in piazza della Borsa a Trieste. Si tratta di una nuova iniziativa del Comitato Manifestazione 27 maggio per Gaza e associazioni aderenti. I promotori chiamano a raccolta i cittadini e chiedono a chi può di “portare una. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Monte Sole lancia la manifestazione nazionale "Salviamo Gaza" - Monte Sole, simbolo della memoria dell’eccidio nazifascista che costò la vita a 770 persone (217 bambini, 392 donne e 132 anziani), si prepara a diventare ancora una volta luogo di coscienza e mobilitazione civile.

Elezioni, Schiano (M5s) partecipa alla manifestazione pro Gaza: "Non si può restare in silenzio sulla Palestina" - Venerdì in Piazza del Popolo a Ravenna, il consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle, Giancarlo Schiano – ricandidato alle prossime elezioni – ha partecipato alla manifestazione “L’ultimo giorno di Gaza – L’Europa contro il genocidio”.

L'ultimo giorno di Gaza, manifestazione in Piazza del Popolo: "Silenzio assordante sul genocidio in corso" - Venerdì, in occasione della Giornata dell’Europa, in Piazza del Popolo si è svolta una manifestazione pubblica in solidarietà con il popolo palestinese, "per condannare l’occupazione militare e il genocidio portato avanti dall’esercito israeliano".

Manifestazione per Gaza – Martedì 29 luglio, ore 18 – Piazza della Borsa, Trieste Insieme per chiedere un immediato cessate il fuoco, corridoi umanitari protetti, sanzioni contro Israele e il blocco degli accordi militari e commerciali Vai su Facebook

Anche la Granda per Gaza, nelle piazze risuona il rumore per dire basta al massacro nella Striscia [FOTO E VIDEO] - Diciamo basta all’indifferenza che sta accompagnando il massacro in corso a Gaza. targatocn.it scrive

A Verona manifestazione a sostegno della popolazione di Gaza - Una partecipazione "rumorosa" da parte di centinaia di cittadini. Da msn.com