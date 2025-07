fa tenere colloqui contrattuali con wiegman tempo appropriato

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. L’amministratore delegato della Football Association Mark Bullingham afferma che i colloqui su un nuovo contratto per Sarina Wiegman si terranno “in un momento opportuno”, in seguito al trionfo dell’Inghilterra Euro 2025. Le leonesse sono diventate la prima squadra senior in Inghilterra a vincere un grande torneo sul terreno straniero domenica, battendo la Spagna per le penalitĂ per conservare la corona del campionato europeo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

