Offese sui social il vescovo di Cassino non porge l’altra guancia

Gli episodi sono avvenuti nei mesi scorsi e sono stati denunciati alla Procura di Cassino che ha individuato l'autore. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Offese sui social, il vescovo di Cassino non porge l’altra guancia

In questa notizia si parla di: cassino - offese - social - vescovo

Offese al vescovo sui social, chiesto il giudizio per hater. A Cassino monsignor Antonazzo non porge l'altra guancia #ANSA Vai su X

Offese al vescovo sui social, chiesto il giudizio per hater; Offese via social al vescovo Antonazzo e la diocesi, hater verso il processo; Offese sul social contro il vescovo Antonazzo, chiesto il rinvio a giudizio per un hater.

Hater a giudizio per post offensivi: il vescovo non sceglie il silenzio - La diocesi di Cassino denuncia: "Difendiamo la verità, non solo le persone" ... Da rainews.it

A cassino il vescovo gerardo antonazzo denuncia per diffamazione gli autori di post offensivi sui social - Il vescovo di Cassino, Gerardo Antonazzo, denuncia alla procura della Repubblica post diffamatori contro di lui e la diocesi di Cassino - Lo riporta gaeta.it