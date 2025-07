Kessié Juventus si può fare? L’ivoriano è disposto ad abbassarsi lo stipendio ma spunta adesso questo ostacolo | le novità

Kessié Juventus si può fare? Il centrocampista ivoriano è disposto ad abbassarsi lo stipendio, ma spunta adesso questo ostacolo: tutte le novità. Franck Kessié, centrocampista ivoriano attualmente in forza all’ Al-Ahli in Arabia Saudita, è tornato nel mirino di Juventus e Fiorentina. Dopo un’esperienza non propriamente entusiasta in Arabia, Kessié è pronto a tornare in Serie A, dove ha già lasciato il segno con il Milan. Le due squadre italiane stanno monitorando con attenzione la sua situazione, anche se la trattativa non è facile a causa dell’ingaggio elevato dell’ex rossonero. La Fiorentina, favorita dal legame con Pioli, e la Juventus in attesa La Fiorentina è particolarmente interessata a riportare Kessié in Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

