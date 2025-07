Piastri 8 vittorie come Leclerc | ma quel numero racconta due realtà diverse Ecco perché

L'australiano ha raggiunto, con molti meno GP corsi, lo stesso numero di successi del monegasco, che invece è nettamente avanti come pole conquistate: analisi ragionata di due cifre apparentemente impietose.

Uno splendido Oscar PIASTRI vince a Spa-Francorchamps e torna ad allungare in classifica su un Norris molto lontano dalla perfezione. Ottimo 3° Charles Leclerc, che si difende bene sul bagnato e riesce a tenere dietro Verstappen per conquistare un ottimo Vai su Facebook

GP Belgio, le pagelle: Piastri cinico, Norris impreciso, Leclerc non sbaglia. Malissimo Aston Martin, sorpresa Lawson - Norris manca dove Piastri è perfetto, pure Leclerc non sbaglia niente nella difesa su Verstappen; per Aston Martin notte fonda, appalusi a Lawson, Bortoleto e Gasly

Formula 1, doppietta McLaren, Piastri trionfa in Belgio battendo Norris, Ferrari sul podio con Leclerc - Formula 1, Oscar Piastri trionfa nel GP del Belgio, seconda posizione per Lando Norris.