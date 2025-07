Harry ci riprova ma William e Camilla non lo perdoneranno mai | ecco perché

Nonostante i suoi recenti sforzi di riconciliazione, il principe Harry non sarà "perdonato" da due membri senior della famiglia reale. L'esperto reale Robert Jobson citato dal Sun, il principe William e la regina Camilla, entrambi menzionati in 'Spare' dal duca di Sussex, faranno fatica a dimenticare ciò che il secondogenito di re Carlo ha detto su di loro. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Harry ci riprova ma “William e Camilla non lo perdoneranno mai”: ecco perché

In questa notizia si parla di: harry - william - camilla - riprova

