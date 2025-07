“Dopo il ddl sicurezza, trasformato in legge, la canapa industriale in Italia si trova a un punto morto “. E questo è un problema anche e soprattutto economico, perché l’Italia resta “tagliata fuori da un commercio che cresce in doppia cifra”. A dirlo a LaPresse è Nadia Ferrigo, giornalista e autrice del libro edito da Feltrinelli ‘L’erba e le sue buone ragioni. Perché liberalizzare la cannabis conviene alla società’. Ferrigo, che ha studiato la storia della cannabis light in Italia, dalle coltivazioni di Carmagnola storiche, fino ai giorni nostri, commenta l’approccio attuale del governo in materia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cannabis light, a che punto siamo in Italia?