Anno di prova superato | al via la cancellazione automatica dalle graduatorie Chiarimenti

Con l'inizio dell'anno scolastico 202526, si definiscono le regole per i docenti dopo l'immissione in ruolo. Il superamento positivo dell'anno di prova comporta la cancellazione automatica da alcune graduatorie, secondo una procedura chiara stabilita dal Ministero per garantire trasparenza e coerenza nel sistema di assunzione. La normativa di riferimento La gestione delle graduatorie per i .

