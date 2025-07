Fuga gpl da autocisterna | gas in torcia al distributore di carburante Messa in sicurezza l' area

Una fuga di gpl da un'autocisterna ha fatto vivere momenti di paura nella zona dell'Ardeatino-Roma 70. Una richiesta di intervento che è arrivata intorno alle 12:30 di lunedì 28 luglio dal distributore Ip di via Mario Rigamonti, con i vigili del fuoco e la polizia che hanno interdetto l'area. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Esplosione a Roma, le possibili cause: autocisterna avrebbe urtato tubo di gpl, poi fuga di gas e due deflagrazioni, aperta inchiesta - Dalle prime ricostruzioni, parrebbe che un camion cisterna, durante un rifornimento di gpl della pompa di via dei Gordiani, abbia urtato un tubo.

Esplosione a Roma in un distributore Gpl, 45 feriti, 2 gravi | L'autocisterna, la fuga di gas e le fiamme, poi l'esplosione: cos'è successo - L'allarme è scattato alle 8.18 di oggi, case evacuate. L'esplosione sentita distintamente dall'Eur al quartiere Trieste.

Alcune foto della situazione in via dei Gordiani, dopo l’esplosione di questa mattina. Le fiamme sono partite da un distributore di benzina e GPL in via dei Gordiani, dove un’autocisterna – secondo le prime ricostruzioni – avrebbe accidentalmente urtato un tub Vai su Facebook

