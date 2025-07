Teatro dei burattini alla Villa Comunale

Un appuntamento imperdibile attende grandi e piccini  mercoledì 30 luglio alle o 21 presso la suggestiva Villa Comunale “Domenico Cirillo” di Sant’Arpino, che si trasformerĂ in un vero e proprio palcoscenico sotto le stelle. Sulla scia dei maestri Vittorio e Adriano, rispettivamente padre e zio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Teatro dei burattini alla Villa Comunale; A Sant'Arpino lo spettacolo di burattini di Mario Ferraiolo: Mercoledì 30 luglio alle ore 21:00 presso la Villa Comunale Domenico Cirillo

