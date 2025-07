Bologna, Roma, Roncade e Milano ospiteranno la sua voce magnetica. Biglietti disponibili dal 29 luglio su Live Nation.. Il tour estivo di Joan Thiele è ancora in corso e sta confermando, data dopo data, la forza del suo legame con il pubblico e la profonditĂ della sua dimensione live. Dopo l’annuncio della prima tappa invernale a Milano, si aggiungono ora tre nuovi appuntamenti indoor: il Joanita Tour  farĂ tappa il 10 dicembre 2025 al Locomotiv Club di Bologna, l’11 dicembre a Largo Venue di Roma e il 12 dicembre al New Age di Roncade (TV). I biglietti per tutti gli show indoor saranno disponibili a partire dalle ore 11:00 di martedì 29 luglio sui circuiti di vendita ufficiali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Joan Thiele porta Joanita nei club: quattro date indoor per un inverno in musica