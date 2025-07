Calciomercato Inter, le ultime sulle possibili mosse del club nerazzurro per rinforzare il reparto di centrocampo. I dettagli. Lo scenario a centrocampo per l’ Inter potrebbe cambiare sensibilmente in questa estate di mercato. A rivelarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulle riflessioni in corso in Viale della Liberazione. Il tecnico Cristian Chivu, chiamato a plasmare una squadra più aggressiva e verticale, sta lavorando a un progetto tattico ambizioso che, come sottolinea la rosea, avrà bisogno anche di “muscoli” e intensità , soprattutto in mediana. Tutto ruota attorno al futuro di Piotr Zielinski, arrivato dal Napoli a parametro zero ma che, a causa di un recupero fisico più lento del previsto e di alcuni incastri tattici ancora da valutare, non è più certo del suo ruolo centrale nel progetto nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, pronta la rivoluzione a centrocampo: si lavora su nuove caratteristiche, il piano