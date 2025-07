Mortale sulla A4 | l’anziano in contromano non dormiva da due giorni

Erano due giorni che Egidio Ceriano, l'82enne che ha provocato lo schianto mortale sulla A4, non dormiva.A riferirlo agli investigatori sarebbe stato un amico del pensionato, che ha provocato il terribile incidente con quattro morti e una ferita grave. L'uomo ha raccontato anche, in un'intervista. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

«Incidente in A4, Egidio Ceriano non dormiva da due giorni quando ha imboccato contromano l'autostrada».

