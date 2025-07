Sparatoria a Manhattan la polizia | Morto un nostro agente di 36 anni aspettava il terzo figlio

Una sparatoria è avvenuta a Manhattan, New York. Almeno cinque persone sono morte tra cui il presunto autore, originario di Las Vegas, che secondo le autoritĂ americane si è suicidato. Tra le vittime c’è anche Didural Islam, poliziotto di 36 anni. “Era sposato, aveva due figli piccoli e sua moglie era incinta del terzo figlio”, ha dichiarato in conferenza stampa Jessica Tisch, commissario della polizia di New York. “Era assegnato al distretto 47 nel Bronx. Stava facendo il lavoro che gli avevamo chiesto di fare. Si è messo in pericolo. Ha fatto il sacrificio estremo, ucciso a sangue freddo, indossando l’uniforme che rappresentava la promessa che aveva fatto a questa cittĂ . 🔗 Leggi su Lapresse.it

