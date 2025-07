Ufficiale | Mario Cappa è il nuovo portiere dei Rangers Qualiano

Dalla Serie C al cuore di Qualiano: Mario Cappa è il nuovo guardiano dei pali.. Il duo dirigenziale Scamardella–Palma piazza il colpo tanto atteso tra i pali: Mario Cappa è ufficialmente un nuovo calciatore dei Rangers Qualiano. Dopo settimane di trattative e un lavoro meticoloso, arriva l’annuncio che fa esultare società e tifosi. Classe, esperienza e affidabilità sono le doti che Cappa porta con sé. Estremo difensore con un curriculum di tutto rispetto, ha mosso i primi passi importanti nella primavera dell’Avellino, per poi affermarsi in Serie C con la maglia della Paganese. Ha successivamente collezionato esperienze significative in Serie D, difendendo i pali di squadre storiche come Cerignola, Nocerina, Portici, Nola, Paternò, Mariglianese e Ilva Maddalena. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it