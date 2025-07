Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta una delle voci più rilevanti per la spesa energetica delle famiglie italiane. Sapere quanto costa un metro cubo di gas oggi significa poter stimare con maggiore precisione quanto si spenderà in bolletta, sia nel mercato tutelato sia in quello libero. In questo articolo analizziamo il prezzo della materia prima gas aggiornato al 29 Luglio 2025, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare in base ai tuoi consumi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 29 Luglio 2025 è fissato da ARERA in 0,460601 €Smc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del gas per le famiglie oggi 29 Luglio 2025