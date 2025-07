Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento

Il valore del PSV oggi Oggi, 29 Luglio 2025, il prezzo medio del gas naturale all’ingrosso al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 34,6 €MWh. Questo valore rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas e viene monitorato quotidianamente da operatori, aziende e consumatori. Analisi della tendenza del PSV Negli ultimi giorni il PSV ha mostrato una tendenza al ribasso rispetto ai valori registrati nella prima metà di luglio. Dopo aver toccato un picco di 39,2 €MWh il 15 Luglio 2025, il prezzo ha iniziato una graduale discesa, portandosi sotto la soglia dei 35 €MWh negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento

