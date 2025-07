Francavilla al Mare sottopassi di nuovo chiusi | l’allerta del sindaco Luisa Russo

La forte pioggia che da questa mattina sta colpendo Francavilla al Mare ha reso necessario chiudere al traffico i sottopassi di via Pola, via della Rinascita e i due di via dei Marrucini. La misura resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza per automobilisti e pedoni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

