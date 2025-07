Rugby femminile l’Italia verso la World Cup da sesta forza al mondo

Manca poco meno di un mese al calcio d’inizio della Rugby World Cup 2025 femminile e l’Italia sogna uno storico bis, confermare cioè un posto tra le migliori otto al mondo. Per la prima volta le azzurre ci sono riuscite tre anni fa e ora sognano di confermarsi. Per farlo, però, dovranno chiudere a uno dei primi due posti il proprio girone, che comprende Francia, Sudafrica e Brasile. Ma il ranking mondiale dice che non è un sogno impossibile. L’ultimo weekend di test match, infatti, ha visto l’Italia battere la Scozia e, grazie a questo risultato, fare un balzo di due posizioni nel ranking mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby femminile, l’Italia verso la World Cup da sesta forza al mondo

