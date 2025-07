Film biopic su madonna | le dichiarazioni di julia garner sul futuro del progetto

Stato attuale del progetto cinematografico su Madonna con Julia Garner. Il progetto di realizzazione di un film biografico dedicato a Madonna ha attraversato diverse fasi e cambiamenti nel corso degli ultimi anni. La presenza di Julia Garner nel ruolo principale rappresenta uno degli elementi più interessanti e discussi, considerando anche le ultime dichiarazioni dell’attrice riguardo al suo coinvolgimento. Le recenti dichiarazioni di Julia Garner. In un’intervista recente, Julia Garner ha confermato la sua disponibilità a interpretare Madonna, nonostante alcune notizie contrastanti sulla produzione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Film biopic su madonna: le dichiarazioni di julia garner sul futuro del progetto

