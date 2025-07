In Arabia Saudita cambia il format

Il WRC chiude la stagione a fine novembre con il debutto assoluto della gara di Gedda. Si correrà dal mercoledì al sabato. Il Mondiale Rally si prepara a chiudere la stagione 2025 in una nuova e suggestiva location: l’Arabia Saudita, che entra ufficialmente nel calendario del WRC dopo aver già accolto eventi di rilievo come . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Trump è arrivato a Riad in Arabia Saudita - Il presidente Usa Donald Trump è appena arrivato a Riad in Arabia Saudita per una missione nella regione mediorientale.

Donald Trump e Abu Mazen: Incontro in Arabia Saudita per discutere di Gaza - Secondo la tv egiziana al Ghad, durante la sua visita in Arabia Saudita, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe incontrare il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen, martedì 13 maggio.

Trump in Arabia Saudita, ma è polemica sul nuovo Air Force One regalato dal Qatar - Comincia oggi la visita di Trump in Medio Oriente: prima tappa Arabia Saudita. Ma a tenere banco è la polemica sul regalo del Qatar al presidente americano: un nuovo Air Force One da 400 milioni di dollari che il tycoon potrà tenere per sé anche dopo la fine del mandato.

Martedì le azioni di #SaudiAramco, la compagnia petrolifera statale dell'Arabia Saudita, sono crollate al minimo da cinque anni: il titolo si scambiava al livello più basso dal marzo 2020, in piena pandemia di coronavirus. Il podcast di Marco dell'Aguzzo Vai su X

L’Arabia Saudita cambia una regola per il calciomercato, così potranno spendere ancora più soldi - L’Arabia Saudita pronta a spendere montagne di soldi nel mercato 2025: sta per essere modifica il regolamento e la quota di stranieri per squadra verrà ... Segnala fanpage.it