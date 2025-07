Castellabate Goletta Verde approda nel Cilento

Castellabate, nel Salernitano, ospiterà l'unica tappa in Campania di Goletta Verde 2025. Un riconoscimento di grande valore per il territorio, scelto da Legambiente come simbolo dell'impegno per la tutela del mare e della biodiversità lungo le coste italiane. La storica campagna ambientalista farà tappa il 30 e 31 luglio proprio nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, dove prenderanno vita due giornate dense di iniziative, incontri, laboratori e attività di sensibilizzazione dedicate al mare e alla sostenibilità . Domani, mercoledì 30 luglio si aprirà alle 10.30 con la partenza della Goletta dal porto di San Marco per un'attività di pulizia ambientale sull'isola di Punta Licosa, una delle aree più suggestive e delicate del litorale cilentano.

