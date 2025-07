Derubavano gli anziani nei supermercati a tradirli un tatuaggio sul collo | tre arresti

È bastato un tatuaggio visibile sul collo per incastrare una delle componenti di una banda specializzata in furti seriali tra Udine e Pordenone. A finire in manette tre cittadini bulgari, arrestati dalla Polizia di Stato con l’accusa di far parte di un gruppo criminale dedito a colpire nei. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it