ASCOLTI TV 28 LUGLIO 2025 | BATTITI LIVE NOOS PARTE IO SONO FARAH 4.6 MLN PER LA RUOTA DELLA FORTUNA

ASCOLTI TV 28 LUGLIO 2025 • Lunedì •. Gli ascolti tv di lunedì 28 luglio 2025 con la musica dei Battiti Live da Molfetta, Noos e il talk show Filorosso su Rai3. Ecco i dati di ieri.  Gruppi R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Tg1 Mattina Estate – x Tg1 – x UnoMattina Estate – x Camper in Viaggio – x Camper – x Tg1 + Economia – x + x L'Allieva 3 – x + x + x Tg1 – x Pres. Estate in Diretta – x Estate in Diretta – x Reazione a Catena – x Reazione a Catena – x Tg1 – x TecheTecheTè – x Noos: L'Avventura della Conoscenza – x TC – x G – x O – x Noos: L'Avventura della Conoscenza – x Noos: Viaggi Nella Natura – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Morning News – x Morning News – x Forum (R) – x Tg5 – x Beautiful – x Forbidden Fruit – x Io Sono Farah (15:38)  – x La Forza di Una Donna (17:18) – x Sarabanda – x Sarabanda – x Tg5 – x La Ruota della Fortuna – 4666 26.

